"Mi aspetto una grande partita da parte dell'Inter, ha dimostrato in passato che può fare bene in queste sfide. Non le manca l'esperienza, mi piace tanto. Lautaro fuori? Dovete chiedere a Inzaghi, lui sa chi sta bene perché li vede in allenamento. Lautaro può deciderla anche uscendo dalla panchina, è un campione". Così Goran Pandev, eroe del Triplete interista, a Sky Sport a pochi minuti dall'esordio in Champions League dei nerazzurri sul campo del Manchrster City. "Mi mancano queste partite, speriamo che l'Inter porti a casa il risultato", ha concluso l'ex attaccante.