Tomas Palacios è a un passo dal vestire la maglia del Monza. Dopo la manciata di minuti giocata con l'Inter, il difensore argentino chiuderà, salvo clamorose sorprese, la stagione in prestito in Brianza. Quel che è sicuro è che il club sta lavorando per trovargli una sistemazione temporanea da qui a giugno per valutarne il reale valore. Strategia confermata anche da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa odierna: "So della trattativa per Palacios, giocatore in crescita; dopo cinque mesi ha fatto due presenze ma questo tempo lo ha aiutato. Ha tante richieste quindi probabilmente andrà in prestito, i club hanno capito le qualità del ragazzo. Poi ci sono stati degli imprevisti che non mi hanno permesso di fare i cambi che avrei voluto".