Intervistato da Oggi Sport Notizie, Gianluca Pagliuca si dice fiducioso sulle possibilità dell'Inter di andare fino in fondo in Champions League: "Secondo me si ha una rosa abbastanza profonda e forte per arrivare fino in fondo a tutte le competizioni. Simone Inzaghi è un allenatore forte che ha già dimostrato di vincere e fare bene”.

Cosa si aspetta da queste prime sfide di Champions League delle italiane soprattutto da Bologna e Inter?

“L’Inter ha una partita difficile a Manchester, visto che il Manchester City è la favorita per arrivare fino in fondo. Mentre il Bologna ha una grande opportunità di fare punti contro la squadra più vulnerabile del girone”.