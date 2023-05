"L’Inter che arriva in finale è senza dubbio inaspettato, non era pronosticabile all’inizio dell’anno. Ci saranno anche state circostanze fortunate, ma non si può dire che non se la siano meritata". Lo dice Massimo Paganin, intervistato da Tag24 dopo la prestigiosa qualificazione per la finale di Champions League di Istanbul.

"Il calcio è strano e tutte le partite iniziano da 0 a 0 - prosegue Paganin, analizzando la forza del Manchester City -. Sulla carta non vince mai nessuno. Inutile dire che il City sia avanti, ma lo è dall’inizio dell’anno. È arrivata in fondo eliminando Bayern Monaco e Real Madrid. Ad oggi sono arrivati a segnare circa 160 gol in questa stagione se contiamo tutte le competizioni. È una squadra impressionante nei numeri e nei singoli giocatori, l’Inter lo sa. Ma non si parte per Istanbul da sconfitti, la squadra di Inzaghi se la dovrà giocare".