Anche Massimo Paganin, come la maggior parte di analisti e tifosi, non si aspettava la vittoria sonora della Fiorentina a spese dell'Inter ieri sera: "Sono rimasto sorpreso dal risultato e dalla prestazione - le sue parole a Radio Firenze Viola -. E' un momento della stagione in cui le tante partite giocate si fanno sentire per i nerazzurri, ma la viola ha fatto quello che doveva fare, aspettando l'avversario per poi uscire in ripartenza. Questa è l'identità della squadra e Palladino sa come sfruttarla al meglio. L'Inter ieri sera non è riuscita a impensierire praticamente mai la Fiorentina e ha subito una punizione forse dura ma che ci sta per il numero di occasioni avute dai viola".