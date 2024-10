Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Paganin ha presentato Inter-Juventus: "Arrivano con due situazioni diverse - ha esordito -. L'Inter ha fatto il minimo sindacale ma ha timbrato il cartellino, la Juve ha fatto più fatica, anche se lo Stoccarda è una squadra da prendere con le pinze. A me ha lasciato qualche dubbio la Juve, ha sofferto il palleggio dei tedeschi oltre misura, ha mostrato qualche problema in mezzo al campo, si è rivelata più vulnerabile di quanto si pensasse finora. Occhio perché comunque un derby può riservare sorprese".

Preoccupa l'assenza di Calhanoglu?

"Sì, perché è il vero metronomo squadra, è quello che detta i tempi alla squadra, ha tempi di gioco incredibili. Ha preso in mano la squadra e la fa suonare come vuole. Chi gioca vicino a lui ha tirato fuori il meglio. Venendo a mancare uno come lui non si può non essere preoccupati, a maggior ragioen se incontri una squadra con carattere".