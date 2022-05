Paddy Kenny, ex portiere di Leeds e Sheffield United, ha parlato ai microfoni di Football Insider di Stefan de Vrij, che secondo alcuni insistenti rumors provenienti da Oltremanica sarebbe nel mirino del Newcastle: "Stiamo parlando di un difensore di prim'ordine e il Newcastle potrebbe averne bisogno. Il Newcastle potrebbe pagare solo 15 milioni di sterline per un difensore delle sue qualità, per me è un gioco da ragazzi. Altri club saranno interessati, ma ovviamente il Newcastle può far saltare la concorrenza con la proposta d'ingaggio. E De Vrij forse può essere convinto dal progetto: avrà visto l'ascesa del Newcastle con Eddie Howe e potrebbe voler farne parte. Se fosse disponibile farei di tutto per prenderlo. Sarebbe un colpo incredibile".