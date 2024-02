Dopo il sorteggio di Europa League, che ha disegnato il quadro degli ottavi di finale, a Nyon è stato deciso anche il destino delle 16 squadre rimaste in lizza per la vittoria della la Conference League, tra cui la Fiorentina, che se la vedrà col Maccabi Haifa. Di seguito utti gli accoppiamenti:

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

Maccabi Haifa-Fiorentina

Sturm Graz-Lille

Dinamo Zagabria-PAOK

Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe

Molde-Brugge

Ajax-Aston Villa

Servette-Viktoria Plze