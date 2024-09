Nando Orsi, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, ha parlato dell'Inter di Simone Inzaghi dopo la sconfitta nel derby: "Frattesi? Ora che non c’è Barella, deve giocare per forza. Inzaghi deve cercare di ricostruire al livello mentale l’Inter. L’allenatore deve gestire la rosa in maniera migliore, anche perché il campionato si è livellato e a livello mentale serve fare qualcosa di diverso. L’Inter ha risorse che nessuna altra squadra possiede".