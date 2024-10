Nando Orsi, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, ha parlato ei nerazzurri: "C’è un equilibrio differente, allenatori nuovi, è fisiologico. Non sta facendo chissà che cosa, ma i campionati si vincono pure a marzo. Eravamo stati abituati troppo bene dell’Inter, ora ci sono altri obiettivi pure come la Champions League. Poi ha un organico da gestire, non è semplice. La sorpresa può essere il Napoli, ma da questo rendimento dall’Inter me l’aspettavo".