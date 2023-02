Ospite di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando ha detto la sua sul derby di scena domani sera a San Siro: "L'Inter non è bella, ma bisogna riconoscerle che è dentro in tutto, tranne in campionato. 13 punti di distacco dal Napoli con questa rosa sono tanti. Al di là che sia un derby, non so come il Milan possa fare bene. È tutta la squadra che si è spenta, non ho mai visto una cosa del genere. Non so come possa rimettersi in carreggiata. L'Inter la vedo favorita nettamente".