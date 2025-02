Massimo Orlando, sulle frequenze di Radio Firenze Viola, ha commentato l'avvicinamento della Fiorentina alla vigilia del recupero della sfida contro l'Inter. Di seguito la sua analisi: "Personalmente, visto che non siamo al completo firmerei per il pareggio. L'Inter è in grande condizione, nel derby hanno pareggiato ma si è visto una netta superiorità, sarebbe bello giocarsela con tutti i i titolari, ma giovedì purtroppo non può essere così".

Come sfidare l'Inter? Orlando propone un'idea: "Visto che a centrocampo siamo in emergenza, mi metterei a specchio dell'Inter, con una difesa a 5 in fase di non possesso. Sicuramente in questo modo ti difendi più basso cercando di chiudere tutti gli spazi", ha detto.