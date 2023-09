E' più che positivo il bilancio tracciato da Gaetano Oristanio dopo le sue prime sei giornate in Serie A: "Sono molto felice di questo inizio, ringrazio il Cagliari per l'opportunità - ha detto il fantasista classe 2002 di proprietà dell'Inter a Sky Sport dopo la sconfitta dei sardi contro il Milan -. Sono stato due anni in Olanda, dove mi sono trovato molto bene e ho fatto esperienza. La voglia di tornare in Italia c'era, anche come piccola sfida personale. Per ora il cammino è duro, ma insieme al mister e ai compagni ce la metteremo tutta".

Come è stato l'impatto col campionato italiano?

"E' un torneo difficile, molto fisico, tecnico e tattico. L'importante è sapersi adattare alle esigenze del mister, non importa l'aspetto personale ma quello che che puoi dare alla squadra. Non è un momento facile, ma lo spirito c'è. L'impatto non è stato facile, ma ascoltando i consigli dei più grandi posso migliorare".