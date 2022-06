Come si suol dire in questi casi: è la gioia di papà. Quando poi ne porti anche il nome, allora la responsabilità aumenta ma Adriano Carvalho, figlio dell'ex attaccante dell'Inter Adriano Leite Ribeiro, non sembra sentirne troppo il peso. Adriano junior, 15 anni, gioca nel Serrano FC, club di Petrópolis nello stato di Rio de Janeiro che milita nella terza divisione del campionato carioca, ed è balzato agli onori delle cronache realizzando una tripletta nel match contro il Serra Macaense. Il primo gol, in particolare è un capolavoro dalla distanza, mentre gli altri sono due reti da vero e proprio bomber da area di rigore. Impossibile per il padre non condividere la felicità sul suo profilo Instagram, dove posta il video della super partita dell'erede definendo il ragazzo il suo "orgoglio".