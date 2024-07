Un mese dopo la serata di Salerno, Novara si prepara a ospitare una nuova giornata di sport, tifo ed emozioni. Quaranta campioni che hanno fatto la storia del calcio scenderanno in campo domenica 7 luglio allo stadio Silvio Piola per il secondo Raduno di Operazione Nostalgia (la community dedicata a tutti gli appassionati di calcio), evento organizzato con il supporto del portale Planetwin365.news. Tra i campioni presenti, spicca il "derby" tra i capitani delle due squadre che si affronteranno nell'amichevole fissata alle ore 19: da una parte Javier Zanetti, recordman straniero per presenze in campionato con l'Inter con 613 presenze e dall'altra Andriy Shevchenko, grande ex milanista, vincitore per due volte dalla classifica marcatori e Pallone d’Oro nel 2004. Insieme a loro, la presenza speciale di Roberto Baggio, oltre ad altri 37 ex giocatori che scenderanno in campo.

La giornata a Novara sarà la prosecuzione di quella vissuta a inizio giugno a Salerno, che ha visto sugli spalti oltre 20mila persone. Un doppio evento per celebrare il decennale di Operazione Nostalgia e replicare il successo dell'edizione 2023, quando a Ferrara accorsero 14 mila tifosi da tutta Italia. “Dopo le emozioni fortissime di Salerno, non vediamo l’ora di respirare la bellissima atmosfera del Raduno anche a Novara” ha dichiarato Andrea Bini, Founder di Operazione Nostalgia. “Migliaia di persone si sposteranno da tutta Italia per vivere con noi una giornata che rimarrà per molto tempo nella loro memoria". “Il successo del Raduno di Salerno - con un pubblico da record - ha dimostrato quanto sia importante la capacità di creare eventi unici che emozionano e coinvolgono il pubblico", ha aggiunto Gianfranco Pastore, Head of Sponsorships & Partnerships di SKS365-Planetwin365.news.

Di seguito l'elenco dei giocatori che parteciperanno al Raduno: Roberto Baggio, Sebastian Frey, Javier Zanetti, Nicola Legrottaglie, Aldair, Damiano Tommasi, Massimo Marazzina, Andriy Shevchenko, Nicola Amoruso, Diego Fuser, Paolo De Ceglie, Luigi Apolloni, Sergio Volpi, Federico Giunti, Filippo Maniero, Mauro Bressan, Diego Milito, Cristian Zaccardo, Nelson Dida, Angelo Carbone, Luca Antonini, Enrico Annoni, Cristian Panucci, Fabio Rossitto, Andrea Caracciolo, Antonio Di Natale, Pasquale Luiso, Stefano Eranio, Christian Zenoni, Raffaele Rubino, Michele Padovano, Dario Hubner, Marco Amelia, German Denis, Sergio Pellissier, Giorgos Karagounis, Roberto Cravero, Luigi Orlandini, Regina Baresi, Ze Maria.