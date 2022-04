Il tribunale di Amsterdam ha condannato la SEG a risarcire Stefan De Vrij per 4,7 milioni di euro. A riferirlo oggi è la testata olandese Voetbal International. La storia è nota: il difensore nerazzurro aveva chiesto un risarcimento di 10 milioni all'agenzia che ne aveva ricevuti 7,5 dall'Inter nell'affare del suo passaggio dalla Lazio a parametro zero. Una situazione che, secondo il calciatore, avrebbe condizionato il club nerazzurro nell'offerta per il suo ingaggio.