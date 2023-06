Accostato qualche mese fa all'Inter, con tanto di incontro tra il suo agente e Piero Ausilio, Lois Openda ora sembra vicino al trasferimento al Lipsia: "Sono ancora un giocatore del Lens, ho un contratto fino al 2027 - ha puntualizzato l'attaccante belga a RTL Sports -. Ovviamente ho sentito le voci sul Lipsia... È un club molto bello, che potrebbe aiutarmi a crescere. Sono un ragazzo che ha ambizioni, che vuole arrivare in alto e potrebbe non essere un brutto passo per me. Ma vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane".

I suoi pensieri, in queste ultime ore, sono rivolti unicamente alla nazionale, dove potrebbe dividere l'attacco con Romelu Lukaku: "De Bruyne purtroppo si è infortunato nella finale di Champions League, quindi potrebbe esserci una possibilità per me di giocare con Romelu davanti. Ma non sono io che faccio la formazione. Se devo giocare, sarò pronto: io e lui siamo complementari. È un giocatore che tiene tanti palloni, che gioca molto di sponda. Sono un giocatore a cui piace andare in profondità. Quindi, quando gioco con un giocatore che ha queste qualità, ovviamente, è molto più facile per me".