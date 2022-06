Si chiude ufficialmente oggi, 30 giugno 2022, l'esperienza all'Ajax di Andrea Onana, portiere promesso sposo dell'Inter. "Ultima giornata ufficiale all'Ajax. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro", il messaggio pubblicato dai Lancieri su Twitter per ringraziare il camerunese dopo i sette anni vissuti ad Amsterdam.

Last official day at Ajax.



Wishing you guys all the best in the future