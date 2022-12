Nel post partita di Sassuolo-Inter, amichevola vinta dai nerazzurri per 0-1 grazie alla rete di Edin Dzeko, Andrè Onana si è concesso ai microfoni di Inter Tv. "Abbiamo preso confidenza in questo mese di dicembre, l'importante era mettere minuti nelle gambe - le sue parole -. All'inizio non è stato facile per me, ringrazo i miei compagni, soprattutto Handanovic e Cordaz. Ora mi sento bene e al 100% qui all'Inter. Napoli? Tutte le partite saranno decisive da qui alla fine. Non vediamo l'ora di giocare il 4 gennaio".