Sconfitta ieri ai supplementari dalla Croazia, all'Olanda non resta altro che la finalina di consolazione della Nations League. Gli Orange sfideranno la perdente di Italia-Spagna, con l'obiettivo di vincere la medaglia di bronzo, come evidenziato dall'interista Denzel Dumfries ai cronisti a margine della gara del De Kuip: "È un peccato non poter giocare la finale, ora dobbiamo solo raggiungere il terzo posto. Non esistono partite fastidiose quando giochi in Nazionale".