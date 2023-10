Decisivo con il rigore procurato allo scadere, poi trasformato in pieno recupero da Virgil van Dijk, nella vittoria dell'Olanda in casa della Grecia, Denzel Dumfries ha fotografato al meglio l'1-0 Orange di Atene ai microfoni di NOS: "Possiamo essere orgogliosi di questo risultato. Forse non di come abbiamo giocato a calcio, ma del risultato sì", le parole dell'interista.

Parlando del fallo subito in area, sul quale arbitro e VAR hanno avuto di che parlare, Dumfries non ha dubbi: "Era rigore al 100%. Pavlidis mi ha colpito da dietro, c'è stato un contatto, altrimenti non sarei neanche caduto a terra perché avevo un vantaggio nei suoi confronti. Mi ha chiaramente toccato".

Chiosa dedicata ai cambiamenti tattici fatti in corsa dal ct Ronald Koeman: "E' un nostro punto di forza, l'allenatore merita i complimenti per avere fatto delle modifiche al momento giusto. Penso che possiamo lavorare con entrambi i sistemi. Naturalmente bisogna essere anche realisti con così tanti infortunati, l'intera squadra ha dovuto adattarsi a questa situazione".