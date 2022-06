Sven Botman è pronto per il grande salto, sia a livello di club che di Nazionale. Il centrale mancino olandese, dopo aver confermato che in estate lascerà con ogni probabilità il Lille (su di lui Milan e Newcastle), non ha nascosto che in un futuro non troppo lontano gli piacerebbe far parte della Nazionale maggiore guidata da Louis van Gaal: "Penso di di potercela fare, anche se ovviamente ho ancora molto da imparare - le sue parole ad Algemeen Dagblad -. Negli Orange ci sono buoni difensori, quando uno o due giocatori sono assenti è ovvio che spero di far parte della rosa. Spero arriverà il mio momento".