Da italiano ormai trapiantato in Inghilterra, dove gioca dal 2015 per il West Ham, Angelo Ogbonna si appresta a sfidare una squadra del belpaese, la Fiorentina, nella finale che assegnerà la seconda Conference League della storia: "La Serie A è sempre stata rispettata ovunque, negli anni 90' era il migliore campionato al mondo - le parole dell'ex difensore della Juve a Sky Sport -. Le tre finaliste nelle Coppe quest'anno ci dicono che il calcio italiano non va sottovalutato, ma non c'è bisogno di spiegarlo ai miei compagni: nello spogliatoio c'è rispetto e non timore".