"Dico Milan perché è avanti in classifica e a tre giornate dalla fine questo conta. Al momento sono loro gli unici padroni del proprio destino". Non ha particolari dubbi Massimo Oddo su come finirà il campionato in vetta alla Serie A. "La prossima partita è la più difficile per entrambe le squadre: a questo punto della stagione non ci sono gare semplici per nessuno. Non sarà per niente facile, né per il Milan a Verona né per l’Inter in casa con l’Empoli", assicura l'ex terzino pescarese alla Gazzetta dello Sport.