Con Eder Militao già ceduto al Real Madrid e Felipe corteggiato dall'Atletico, il Porto è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione, possibilmente di prospettiva. In tal senso, i Dragoes hanno messo gli occhi sul 23enne brasiliano Leo Pereira dell'Atletico Paranaense, che di recente ha respinto un'offerta da 2,5 milioni di euro proveniente dal Flamengo. La richiesta per la cessione del giocatore è di 5 milioni di euro, decisamente abordabile per chiunque voglia fare un investimento. Come sostiene O Jogo, comunque, il Porto non è l'unico club sulle tracce di Leo Pereira. Anche Inter, Wolfsburg, Lione e Lokomotiv Mosca avrebbero chiesto informazioni alla società brasiliana.

