"Avanti con l’area San Siro e una capienza da massimo 65mila posti". Giuseppe Bonomi, responsabile del dossier del nuovo stadio di Inter e Milan ha incontrato stampa e cittadini, per rispondere a domande e perplessità sul progetto nel corso del sopralluogo pubblico all'interno dello stadio Meazza. "Vogliamo ascoltare l’opinione degli abitanti e, al tempo stesso, illustrare la nostra proposta - ha spiegato Bonomi -. Facendo un giro dell’area, è evidente la necessità di un intervento di riqualificazione e rigenerazione". Per ora, dunque, avanti con San Siro: "Siamo in una fase di progettazione preliminare, ma andiamo avanti con la nostra idea. È chiaro che, più in là, potrebbero emergere nuove soluzioni, ma adesso dobbiamo insistere con questa linea".