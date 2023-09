Novità a livello dell'assetto aziendale per Javier Zanetti, presidente e azionista di Oltre Consulting, che si occupa di business hub nel mondo dello sport, con l'obiettivo di presentarsi come punto di riferimento del business nel mondo dello sport e dell'intrattenimento. The European House - Ambrosetti annuncia di entrare a far parte di Oltre Consulting s.r.l. "L’assetto societario e del board si completa con Valerio De Molli, con il suo alto valore professionale, Maria Cristina Russo, Amministratore Delegato, manager con un’esperienza trentennale nel mondo dello sport e dell’intrattenimento e Alfredo Altavilla, dalle elevate competenze manageriali e relazioni internazionali", si legge nel comunicato stampa.

Sono arrivate anche le dichiarazioni del vicepresidente dell'Inter: “Lo sport rappresenta uno strumento unico nel panorama mondiale, in grado di coniugare al tempo stesso business di primo livello con l’engagement emozionale dell’intera comunità mondiale. Con Oltre Consulting vogliamo essere un’eccellenza in questo mondo e mettere le nostre competenze al servizio del mercato” afferma Javier Zanetti, Presidente di Oltre Consulting e socio di Foodball.