Nuovo partner pubblicitario per l'Inter, ancora in attesa di annunci ufficiali. A sostituire StarCasinò, con cui il contratto è stato chiuso in anticipo, sarà LeoVegas.News. Si tratta un magazine online di infotainment che presenta contenuti dedicati al calcio e ai suoi protagonisti, offrendo approfondimenti esclusivi sulle squadre protagoniste del calcio di Serie A, highlights sulle partite di Campionato e le ultime novità del calciomercato. La partnership prevede che durante l’anno il magazine svilupperà una serie di contenuti digitali ed editoriali a tema Inter.