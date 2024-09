La questione stadio si arricchisce con frequenza di nuovi aggiornamenti sia che si tratti di San Siro sia che il discorso vada sulle zone scelte da Inter e Milan per erigere il nuovo impianto. Nella fattispecie, la novità riguarda i rossoneri, come evidenzia Il Giorno. In parole semplici, rispolverando un'idea di una decina di anni fa, il Comune di Chiaravalle vuole candidare l'omonimo borgo come Patrimonio dell'Unesco. Il passaggio chiave è presente nella delibera della Giunta dello scorso 2 agosto sulla variazione di bilancio: uno stanziamento di 36 mila euro per il 2024 per uno studio di fattibilità per avviare il percorso di co-progettazione con il Municipio 5.

Il presidente del Municipio 5, Natale Carapellese, ha spiegato: "L’analisi dovrebbe concludersi a dicembre. A quel punto affideremo il progetto a un gruppo di esperti per predisporre la candidatura, che potrebbe concretizzarsi nel 2025, quando la Giunta comunale stanzierà altri fondi per portare avanti questo progetto. Per raggiungere l’obiettivo, cioè per far sì che Chiaravalle diventi sito Unesco, potrebbero essere necessari sette-otto anni. La decisione finale sarà presa da un comitato con sede a Parigi".

Inevitabilmente, l'iniziativa potrebbe avere conseguenze anche su un altro progetto importante per la zona Sud di Milano: il nuovo stadio del Milan, previsto nell’area San Francesco a San Donato Milanese, non molto distante da Chiaravalle.