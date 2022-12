Parlando in conferenza stampa alla vigilia delle finali dei Mondiali in Qatar, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha annunciato che il progetto del nuovo Mondiale per Club sarà finalmente concretizzato. La nuova competizione, ha spiegato Infantino, avrà 32 squadre come nei piani originali, con prima edizione prevista per il 2025. Per il 2023 rimane l'attuale format a sette squadre, col Marocco sede dell'evento. Infantino ha anche annunciato la nascita di un Mondiale per club femminile, senza però dare ulteriori dettagli.