Attraverso la propria pagina Instagram, la Curva Nord Milano ribadisce quello che è il suo pensiero e lancia un nuovo appello: "Tutto quello che il direttivo decide giusto o sbagliato che sia viene fatto per il bene dell'Inter! Ogni decisione presa viene ponderata attentamente e l'unico pensiero che viene considerato e il bene dell'Inter. È un periodo difficile e pieno di impegni da onorare e da rispettare, il tempo del giudizio arriverà e chi non avrà messo il sangue in campo pagherà le conseguenze! Ora si pensa solo a tifare con tutto il fiato che abbiamo nei polmoni. Dobbiamo dare l'esempio e dobbiamo essere sempre dalla parte della ragione per poi poter a fine stagione fare i conti a mente lucida. Testa al calcio giocato, stop alle chiacchiere. Il popolo interista è un popolo abituato a soffrire ed è proprio questo che ci ha reso così forti, invincibili… Dimostriamolo ancora. Forza Inter, avanti Curva Nord! Next stop, Lisbona".