Parlando ai microfoni del quotidiano portoghese A Bola, l'esterno della Lazio Nuno Tavares ha fatto un primo bilancio della sua esperienza in Italia, dove si è preso le luci della ribalta con una serie di prestazioni sontuose soprattutto nella prima parte della stagione. A proposito degli obiettivi dei biancocelesti, Tavares precisa: "Da quando sono arrivato alla Lazio non abbiamo mai sentito parlare di obiettivi. Credo che noi stessi come squadra sappiamo quello che dobbiamo raggiungere perché siamo in un grande club e vogliamo giocare al massimo livello, che include anche la Champions League e la lotta per lo Scudetto. Stiamo cercando di farlo e lotteremo fino alla fine".

Qual è stato il momento più bello della sua avventura nella Capitale? "L'allenamento a porte aperte prima del derby con la Roma. È stato molto emozionante. I tifosi ci incitavano, urlando e cantando. Anche quando abbiamo perso 0-6 contro l'Inter in casa ci hanno sempre sostenuto, e poi alla fine, quando siamo andati sotto la Curva Nord, ci hanno detto che erano con noi a prescindere dal risultato. Credo che sia questo a fare la differenza".