"I tifosi del Benfica sognano la finale di Champions, ma sappiamo che è difficile". Così Nuno Gomes , ex attaccante delle Águias con un trascorso in Italia alla Fiorentina, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport prima dei quarti di finale tra i portoghesi e l'Inter .

"Non pensavamo di arrivare così lontano, ma la squadra sta dimostrando di saper giocare benissimo - ha aggiunto -. Schmidt è subito entrato nel cuore dei tifosi per il suo modo di essere e di fare giocare la squadra. Joao Mario? Sta facendo una grande stagione, è sempre stato un giocatore bravo di cui si diceva che non segnasse e mancasse di intensità. Quest'anno, invece, non gli è mancato nulla. Questo è un merito dell'allenatore che lo ha rivitalizzato al pari di altri giocatori".