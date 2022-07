L'allenatore Walter Novellino ha parlato oggi a Juventus News 24 dicendo la sua sul futuro di Dybala: "Secondo me la piazza ideale per lui sarebbe il Milan, che però ha altri obiettivi. Non lo vedrei bene all'Inter, dove sarebbe un po' sacrificato con Lautaro e Lukaku. Poi c'è anche la Roma. Ha grandi qualità, solo le esigenze societarie hanno costretto la Juventus a perderlo"