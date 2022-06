Dopo l’infortunio di Milan Skriniar, i tifosi dell’Inter sono ora in apprensione per Edin Dzeko, sostituito al 45' della sfida (poi vinta) contro la Romania. Secondo quanto filtra proprio da Zenica l’attaccante nerazzurro è stato sostituito per precauzione. Aveva un ginocchio gonfio, pare a causa di una botta di qualcosa del genere. Non sembra quindi un problema serio, ma ovviamente oggi sono previsti gli esami del caso per scongiurare qualsiasi tipo di problema.