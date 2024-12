Nike e la Seleçao brasiliana, un legame destinato a durare ancora per molto tempo. La CBF, la Federcalcio brasiliana, ha annunciato nei giorni scorsi il rinnovo della partnership con il brand statunitense che sarà fornitore ufficiale dei verdeoro fino al 2038. Un accordo che si rivelerà particolarmente munifico per le casse federali, visto che Nike pagherà una somma pari a 100 milioni di dollari fissi l'anno, pari a circa 95 milioni di euro: per fare un paragone, è una somma quasi cinque volte superiore ai 21 milioni l'anno che Nike riconosce all'Inter con il nuovo accordo. Coi bonus, poi, tale somma potrebbe impennarsi fino a 156 milioni di euro.

L'accordo è il più grande nella storia della CBF e il più grande per le nazionali, con valori vicini a quello raggiunto dalla Germania con Nike. Il contratto attuale, con valori inferiori, resta valido fino al 2026.