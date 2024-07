Stretta di mano rimandata quella tra le Leghe e la FIGC, che anche oggi non hanno trovato l'accordo. Risultato che traccia il solco per la modifica dello statuto, come spiega lo stesso presidente della Federazione, Gabriele Gravina: "Verificate le posizioni di tutti, senza nemmeno parlare di richieste e di numeri specifici, sottoporrò al consiglio federale, già fissato per lunedì 29 luglio, la possibilità di convocare un’assemblea per la modifica dello statuto per favorire, nelle prossime settimane, un’approfondita e auspico fruttuosa riflessione sulle modifiche da attuare".