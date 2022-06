La Croazia sbanca il campo di Copenaghen, superando per 1-0 la Danimarca nella gara valida per la terza giornata della Nations League. A decidere l'incontro è stato un gol dell'atalantino Mario Pasalic al minuto 69. Marcelo Brozovic ha giocato l'intero incontro così come l'ex interista Christian Eriksen.