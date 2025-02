Ronald Koeman, ct della Nazionale dei Paesi Bassi, ha reso noti i nomi dei giocatori pre-convocati in previsione della doppia sfida valida per i quarti di finale Nations League contro la Spagna, in programma il 20 e 23 marzo, rispettivamente a Rotterdam e a Valencia. Nella lista composta da 25 nomi si notano gli interisti Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.