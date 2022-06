Finisce con un pareggio per 0-0 la sfida di Nations League tra Inghilterra e Italia, remake del match che lo scorso anno ha consegnato agli azzurri la vittoria di Euro 2020. Stavolta la posta in palio era decisamente più bassa, il che ha convinto Roberto Mancini ha dare spazio a qualche seconda linea e a far rifiatare qualche titolare come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. È stata dunque l’occasione per vedere l’esordio dal 1’ in azzurro di Federico Dimarco. L’interista è stato sostituito all’87’ da Alessandro Florenzi. Da segnalare anche l’esordio di Salvatore Esposito, il nono debuttante in questa edizione della Nations League per Mancini.