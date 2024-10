"Mario Balotelli come giocatore non si discute. Può fare la differenza e segnare diversi gol: esattamente ciò di cui ha bisogno il Genoa in questo momento". Marco Nappi, ex attaccante del Grifone, esprime così la sua opinione dalle colonne di Tuttosport.

"Ha un bagaglio tecnico importante e doti sopra la media. Per questo lo ritengo un’occasione da cogliere sul mercato. Balotellate? Mi auguro sia maturato: ormai ha un’età (34 anni, ndr) in cui avrà capito gli errori del passato che ne hanno compromesso la carriera. È un delitto che uno come Balotelli sia a spasso... Mario può fare tutto davanti. Non dimenticatevi che era un potenziale top player. È un attaccante forte tecnicamente, ma al tempo stesso dotato di un gran fisico e che calcia bene in porta con entrambi i piedi. Senza dimenticare le capacità balistiche dalla distanza. Se è motivato e credo lo sia, può fare la differenza".