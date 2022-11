Undicesima vittoria in tredici partite per la macchina perfetta chiamata Napoli, che s'impone anche a Bergamo 2-1. Il primo quarto d'ora è interamente di marca atalantina. Il vantaggio della Dea arriva al 19' dal dischetto, con la freddezza glaciale di Lookman, che spedisce all'incrocio con il lieve tocco della traversa. Passano sei minuti e Zielinski pesca sul secondo palo Osimhen, la cui zuccata trafigge Musso. Al 36' sorpasso partenopeo: Osimhen scatenato vince il duello tutto forza e fisicità con Demiral, entra in area e serve Elmas, che non sbaglia. Nella ripresa il dinamismo non stenta a calare d'intensità: Lookman centra in pieno la traversa, Simeone (da subentrato) va vicino al tris. I 35 punti sono realtà, più otto sull'Atalanta e più nove sul Milan di scena stasera.