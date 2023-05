Domani, alla Dacia Arena di Udine, il Napoli avrà l'opportunità di mettere definitivamente le mani sul terzo Scudetto della sua storia. Un traguardo per celebrare il quale il tecnico Luciano Spalletti si spinge a usare una frase in napoletano: "Questo Scudetto è qualcosa che esce dagli schemi. Ce lo stamm’ trezzianno chianu chianu, come dicono a Napoli. Ho saputo fin dall’inizio che avevo a che fare con giocatori purosangue, mi fa piacere che in poco tempo abbiano fatto vedere subito a tutti la loro qualità e il loro carattere.

Se arriverà, sarà qualcosa che esce dagli schemi. Ne trarrebbero vantaggi non solo il Napoli e la città, ma tutti gli addetti a questo sistema. I nostri calciatori lo meritano per quello che hanno fatto, ora bisogna fare questi ultimi metri che sono i più difficili".