Vetta solitaria per il Napoli che vince a Cremona 4-1 dopo una partita combattuta e vissuta all'insegna dei contrasti. I partenopei la sbloccano con il calcio di rigore (lieve sgambetto di Bianchetti a Kvaratskhelia) trasformato da Politano. Nella ripresa i grigiorossi partono aggressivi e, dopo un'occasione di Raspadori, pungono: Ascacibar calcia colpendo male la sfera, così Dessers controlla e procede alla stoccata che trafigge Meret. Venti minuti finali d'assalto capitalizzati dalla zuccata di Simeone, bravo a crederci fino in fondo sul traversone a campanile di Mario Rui sul secondo palo, con Radu non proprio perfetto nella lettura. In pieno recupero Simeone lancia in campo aperto Kvaratskhelia, che è molto altruista nel servire il piatto a porta sguarnita di Lozano. C'è tempo anche per il colpo di testa di Olivera, a decretare il poker partenopeo. Per la banda di Spalletti ottava vittoria di fila in tutte le competizioni. Un inizio davvero pazzesco!