Si è complicata più del previsto per il Napoli la sfida al Bologna. Finisce 3-2 ma l'altalena di emozioni ha fatto correre qualche brivido a Spalletti e al 'Maradona'. L'inizio gara è interamente di marca casalinga: Politano non ribadisce in porta un rigore in movimento (cioccolatino di Kvaratskhelia), poi Mario Rui colpisce la traversa dopo un'altra assistenza del georgiano. E allora la formazione di Thiago Motta mette il muso avanti. L'azione dello 0-1 è una perla di Dominguez: intuizione geniale per Cambiaso, che con astuzia alleggerisce per il tap-in a porta sguarnita di Zirkzee. I partenopei trovano il pari con una carambola che favorisce il destro vincente di Juan Jesus.