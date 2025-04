Scott McTominay ancora determinante per le ambizioni Scudetto del Napoli. Il centrocampista scozzese è risultato decisivo anche nella sfida di Monza, apparsa più complicata del previsto per i partenopei: "Complimenti al Monza che è una squadra molto organizzata, dovevamo alzare il livello - ha spiegato a DAZN -. Dobbiamo fare ancora meglio in ogni gara, per mettere pressione all'Inter. Il nostro allenatore esige molto".