Occhi lucidi per Luciano Spalletti, che si è commosso per l'omaggio riservatogli dai tifosi del Napoli nel giorno del suo ritorno allo stadio 'Maradona' dopo lo storico scudetto vinto nella passata stagione. Il ct della Nazionale, in tribuna per la gara tra gli azzurri e il Frosinone, è stato pizzicato dalle telecamere mentre tratteneva a stento le lacrime di commozione per l'applauso e i cori ricevuti dalla sua gente.

Un signore speciale oggi allo Stadio Diego Armando Maradona per #NapoliFrosinone 🇮🇹 pic.twitter.com/wAE02qEmOl — Lega Serie A (@SerieA) April 14, 2024