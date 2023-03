Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato stamane prima del 'premio Bearzot' che oggi sarà consegnato a Luciano Spalletti. "Se le regole del calcio fossero diverse forse lo scudetto lo avremmo portato a Napoli già altre volte. A fine stagione sarà una super festa. Spalletti resterà a Napoli - riporta TMW -. Big via in estate? C'è sempre la proposta indecente... I numeri li fanno gli altri, noi aspettiamo. Sono dei ragazzi straordinari. I miei contratti sono unici, vengono dal cinema, quindi nessuno si muove se noi diciamo di no. Vedremo".