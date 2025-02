Non riesce l'allungo al Napoli: la truppa di Conte viene fermata dall'Udinese (1-1) e si porta provvisoriamente a +4 sull'Inter in attesa dell'impegno di domani sera dei nerazzurri contro la Fiorentina. McTominay porta in vantaggio i partenopei con uno stacco di testa implacabile. Il pari friulano è firmato da Ekkelenkamp, con un destro secco che non lascia scampo a Meret. Nella ripresa ci provano entrambe le formazioni, ma la reciproca aggressività annulla qualsiasi tentativo di capitalizzazione offensiva.