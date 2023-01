Gianluca Nani, ex ds di Brescia e Watford, ha parlato del caso Skriniar ai microfoni di Tuttomercatoweb. “Per l’Inter è una perdita importante - le sue parole -. È il capitano di una squadra che lotta per traguardi importanti. Quando un calciatore è deciso di andare via è meglio cederlo. Ma non ho dubbi che se rimanesse darebbe il massimo”.